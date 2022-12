Sci alpino | Vincent Kriechmayr fa impazzire l’Austria in Val Gardena Prosegue la crisi di Dominik Paris

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)spezza il tabù vittorie e festeggia il primo successo stagionale.interrompe il digiuno austriaco, imponendosi nella discesa libera della Val. Tredicesima affermazione in carriera per il 31enne di Linz, che trionfa per la seconda volta sulla Saslong, dopo averci già vinto nel 2019 ma in superG. Una discesa “sprint” quella di oggi, con partenza abbassata all’inizio del supergigante, ma comunque con tutte le solite difficoltà, in particolare il Ciaslat, che come ogni volta ha deciso la gara.è stato eccezionale in uscita dal Ciaslat, portandosi dietro tantissima velocità per la parte finale, dove ha fatto la differenza rispetto a tutti gli avversari. Secondo posto per uno straordinario Marco Odermatt, al suo primo podio in carriera in Val ...