Portogallo | secondo i media locali Mourinho in pole per il dopo Santos

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, José Mourinho sarebbe il favorito numero uno per succedere a Fernando Santos sulla panchina del Portogallo. Sempre il giornale spiega come la Federcalcio portoghese sarebbe disponibile a nominare un CT temporaneo, per aspettare che Mourinho finisca la stagione con la Roma. Il tecnico della Roma, in patria con la squadra giallorossa, tuttavia non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Oltre al suo nome per la panchina della nazionale portoghese sono molto forti le candidature di Rui Jorge, CT dell'U21, di Abel Ferreira del Palmeiras e di Paulo Fonseca, ora al Lille. Attenzione anche a Rui Vitoria, adesso tecnico dell'Egitto, e a Jorge Jesus, attualmente al Fenerbache.