Nuoto | Alberto Razzetti quarto nei 200 farfalla Il ligure resta ai piedi del podio nella Finale vinta da Le Clos

(Di giovedì 15 dicembre 2022) E’dei 200terza giornata dei Mondiali diin vasca corta in corso in Australia nell’impianto all’aperto del Melbourne Sports and aquatic centre. Un atto conclusivo di livello decisamente alto. Il 23enne azzurro, campione uscente della distanza, grazie al titolo iridato conquistato ad Abu Dhabi un anno fa, tocca la piastra con il tempo di 1.50.12 con un ritardo di 1.85 dal vincitore, il sudafricano Chad Le(1.48.27). Il secondo posto va al giapponese Daiya Seto con 1.49.25 e il terzo allo svizzero Noe Ponti con 1.49.22. Partito dalla corsia otto, con l’ultimo tempo di ingresso strappato in semi(1.50.89),passa ai 50 metri e ...

La terza giornata dei Mondiali diin vasca corta 2022 , in programma a Melbourne (Australia), inizia con una splendida medaglia ... Niente da fare nei 200 dorso perRazzetti , che si ...... in Australia, dove sono in corso i Mondiali diin vasca corta 2022 . Nella sessione ... GIORNO PER GIORNO Fatica più del previsto ma avanzaRazzetti , solo ottavo nei 200 farfalla. Chi ...L'azzurro Alberto Razzetti ha ottenuto il quarto posto nella finale dei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne in Australia con il tempo di 1'50''12. (ANSA) ...Arrivano ottime notizie per l'Italia da Melbourne, in Australia, dove sono in corso i Mondiali di nuoto in vasca corta 2022. Cos'è successo nella mattinata.