MotoGP | Marquez | “Nella seconda parte la differenza l’ha fatta la moto | Quartaro è stato divorato”

Sul favorito del 2023, Gibernau sceglie un connazionale: " Se devo scegliere un nome dico comunque. Dal mio punto di vista è un eroe, il pilota più forte della storia . Sono curioso di vedere ...L'intervista ad Antena 3 è stata per Marcl'opportunità per ribadire il modo in cui gestisce i rapporti all'interno del paddock: "Mi piace la rivalità, non riesco neppure ad allenarmi da solo. Se non compete con un rivale, un pilota ...In un’intervista televisiva Marc Marquez è tornato a parlare di ciò che è successo nel finale del Mondiale della MotoGP 2015 e del suo ...MotoGP Marquez Vs Rossi - Marc Marquez in un'intervista rilasciata al programma 'Joaquín el novato' di Antena T3, ha parlato anche della sua rivalità con Valentino Rossi, ritiratosi a fine 2021 dalla ...