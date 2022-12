Comune di Lucca e WindTre insieme per il modello ‘smart city’

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dicembre 2022 –e ildisottoscrivono il protocollo d’intesa per supportare la transizione del capoluogo toscano verso ildi. L’obiettivo della collaborazione è quello di sviluppare le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio, come l’efficienza energetica, la digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità, gestita dai servizi di Big Data Analytics. “Siamo felici di collaborare con ildie di intraprendere questo importante percorso di trasformazione digitale-afferma Francesca Chiocchetti, Direttrice Public Affairs di-. Intendiamo dare risposte concrete alla crescente ...

