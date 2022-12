“Bombe intelligenti all' Ucraina” La nuova micidiale fornitura dagli Usa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli Usa non mollano l'. L'amministrazione Biden sta valutando se inviare a Kiev un equipaggiamento elettronico avanzato per convertire munizioni non guidate in ‘' in grado di colpire le posizioni militari russe con una maggiore livello di precisione. Lo riferiscono fonti Usa che spiegano che questi 'kit' comprenderanno dispositivi di posizionamento globale e potranno essere attaccati ad una serie di armi, creando quelle che il Pentagono chiama lJoint Direct Attack Munition (Jdam). Non è ancora chiaro comunque se il presidente Biden o altri membri del suo Consiglio di Sicurezza abbiano approvato questo trasferimento. Inoltre, non è stato specificato dalle fonti se le forze ucraine utilizzerebbero questi kit per missili lanciati da terra o da aerei, o nel dettaglio quali sistemi specifici attualmente ...