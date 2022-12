Beautiful anticipazioni | paura per Steffy | la figlia di Ridge è un periodo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono spuntate in rete lesulle prossime puntate di. Infatti gli episodi si concentreranno su: cosa succederà. Non si fermano gli episodi diche continuano ad intrattenere milioni di italiani. In rete in queste ore sono spuntate anche leriguardanti le prossime puntate: il plot si svilupperà intorno a, L'articolo proviene da Inews24.it.

Blasting News Italia

Leamericane dinon danno buone notizie su Steffy Forrester. La figlia di Ridge rischia di subire una battuta d'arresto a causa della sua salute mentale. Qual è il motivo per cui ...Sheila convince Deacon a trasferirsi da lei:Il ritorno in città di Deacon crea apprensione in particolare a Brooke e Liam che cercheranno in tutti i modi di convincere Hope a ... Beautiful spoiler Usa: Finn sospetta che Sheila non sia stata sbranata da un orso Secondo le ultime anticipazioni americane è a serio rischio la salute mentale della figlia di Ridge, intrappolata in un incubo ...Nelle puntate di dicembre di Beautiful, Quinn mette fine alla storia con Carter e torna tra le braccia di Eric ...