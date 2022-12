Manovra | non c’è nessun parlamentare di maggioranza | Pd | M5s e Verdi-Sinistra occupano la presidenza della commissione

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)assente alla sedutaBilancioCamera chiamata a esaminare la: in segno di protesta i gruppi di opposizione (Pd, M5s e Alleanza) hanno deciso di occupare lastessa. Partecipano alla protesta tutti i componenti democratici in, Giammauro Dell’Olio dei 5 Stelle e Marco Grimaldi di. Laè presieduta dal forzista Giuseppe Mangialavori. Una circostanza analoga si era verificata all’inizio del mese al Senato, quando la legge di Bilancio era arrivata in Parlamento, non trovando tuttavia (quasi)o: all’inizio del ...

Quindiabbiamo capito bene quale aiuto o accordo chiedano alle opposizioni se mancano anche la ... "Le nostre proposte per correggere e migliorare lainiqua e ingiusta che ci troviamo ..."Abbiamo presentato un emendamento alla, con il sottoscritto come primo firmatario, per prevedere la revisione dei prezzi per il ... Le risorse come sappiamosono molte, ma, anche se...Il giudizio dell’Unione europea sulla manovra era atteso con una certa trepidazione a Palazzo ... ma al contempo ha messo in rilievo critiche non di poco conto sulle tasse, sulle pensioni e ...l’Italia non è ancora al punto che la Commissione ha chiesto… “Io credo che un dato molto positivo della manovra sia l’intervento sul cuneo fiscale a favore di lavoratori e dipendenti, che attraverso ...