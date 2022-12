LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Pilato avanti col brivido! 4×50 mista mista azzurra in finale! Martinenghi | Cerasuolo | Ceccon e Miressi in semifinale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN3.22: Gli Stati Uniti vincono la prima batteria della 4×200 stile femminile con il crono di 7’42?91 precedendo Olanda e Cina 3.17: A metà gara Usa, Giappone, Olanda 3.14: Al via la prima batteria della 4×200 donne 3.12: Questi gli atleti qualificati per ladei 100 rana:, Hinomoto, Qin, Peaty, Fink, Watanabe, Viquerat, Matzerath,, Corbeau, Retishammer, Ait Kaci, Sakci, Yong, Pumputis, Zabojnik 3.11: Buona prova anche per l’altro azzurro Simoneche ingaggia una battaglia con Fink che vince in 57?07, secondoin 57?24. Per i due azzurri c’è la ...

OA Sport

...- I favoriti gara per gara - La rana azzurra punta al massimo - I convocati azzurri per Melbourne 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata dei Campionati Mondiali di...11.48: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per questa notte all'1.00 con la seconda sessione di batterie. Grazie per averci seguito e buona giornata! 11.47: Nelle altre due finali con azzurri impegnati ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: Pilato avanti col brivido! 4x50 mista mista azzurra in finale! Martinenghi, Cerasuolo, Ceccon e Miressi in semifinale A Melbourne, Nicolò ritrova Peaty dopo un anno e mezzo, la tarantina a caccia della prima medaglia nei 100 rana da 25 metri ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-79f63df3-1102-4543-3c59-470eeb4012 ...