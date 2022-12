Laghi Nabi punta sull’alta cucina e dà vita a Res

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Res” è questo il nome e il filo conduttore del nuovo progetto gastronomico inedito e allo stesso tempo saldamente inserito nel solco del lungo e complesso lavoro che attraverso la riqualificazione e la rigenerazione ambientale, economica e sociale di un territorio, ex cave di sabbie abbandonate, ha portato alla nascita dei. Una struttura, nata in un territorio con mille contraddizioni, che hato sulla sostenibilità, la valorizzazione della biodiversità, il rispetto del territorio. Mentresta per NAtura e BIoarchitettura, a testimoniare la sostenibilità dell’intervento, nel caso di “Res” si è scelto un rimando allo stato d’animo, ai valori, agli ideali, alla visione a cui si ispira questo progetto: Resilienza, respect (rispetto), restituire, restare, respirare… dal latino “cose”, inteso come cosa ...