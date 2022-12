Il sindaco Napoli e il presidente del consiglio comunale Loffredo hanno inaugurato Klimt a Salerno

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A, nella Chiesa dell’Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia, l’evento “Virtual Experience and Images”. Sono stati ilVincenzoed ildel, Dario(insieme nella foto) ad inaugurare a, nella Chiesa dell’Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia, l’evento “Virtual Experience and Images”. Per tutti,