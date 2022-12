Corruzione all' Europarlamento | Schlein Pd | ' Gravissimo | l' indignazione non basta'

...ero co - presidente di un intergruppo parlamentare sulla trasparenza e la lotta ae mafie, e abbiamo proposto già allora di stringere le maglie e i controlli sulle attività delle lobby'...I temi più rischiosi Criminalità organizzata esono i temi che espongono maggiormente i ... da 20 mesi in mano di un gruppo terroristico affiliato ad al - Qaeda, il Gruppo di sostegno'...Lo Stato del Golfo è accusato di aver dispensato mazzette e regali importanti per ottenere un trattamento di favore da parte del Parlamento ...Non saranno importanti come i 600mila euro sequestrati in Belgio, ma la Guardia di Finanza ha perquisito e trovato 20mila euro in contanti nella casa di Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresiden ...