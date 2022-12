Coppa del Mondo Sci Alpino | Goggia seconda nella prova a cronometro a St Moritz

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sofiaal secondo posto nel primo training cronometrato della discesa femminile didel, in programma a St. Sulle nevi elvetiche, la campionessa bergamasca si è ripresentataspecialità dopo i successi di Lake Louise segnando il secondo miglior tempo a 32 centesimi dalla statunitense Isabella Wright, prima in 1’29?80. “Primasoddisfacente: fino al numero 15 siamo scese tutte col buio, alcune con un po’ di vento, ma la visibilità era parecchio piatta e non si vedeva bene. A maggior ragione ho fatto un bel giro, son stata sui miei piedi, sui miei appoggi. Ci sono delle linee da limare, però generalmente parlando ho fatto una discesa armoniosa. Nell’ultimo salto ho saltato più di 50 metri, e lì bisognerà capire un attimo per la gara in cui sicuramente ...