Che cosa è successo davvero tra Edoardo e Antonino al GF VIP? Entrambi parlano di “cose da denuncia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ricorderete che qualche puntata fa, Alfonso Signorini aveva chiamatoDonnamaria, Antonella Fiordelisi eSpinalbese per un confronto. Tutti e tre insieme nella stessa stanza con la domanda alla Fiordelisi su quanto godesse di quella dinamica…Spinalbese aveva raccontato in quella occasione, che tra lui edlesi erano fatte molto complicate e che non avrebbe mai detto molto sul loro rapporto, perchè “quello che penso, sonoda“. Parole molto forti che non sono poi così dissimili da quelle che, poche ore fa, ha usato nella casa del Grande Fratello7. La sensazione che hanno avuto molti spettatori è che tra i due, sia accaduto qualdi molto forte. Un episodio così grave da essere ...