Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez al Gf Vip | “Ecco in che rapporti siamo”

Oriana Marzoli non perdonae continua a dedicarli offese di ogni genere: nelle ultime ore ha anche tirato in ballo Belén. La liaison tra Oriana Marzoli eè durata solo qualche ora nella ...La venezuelana 30enne rivela cosa le ha dettosotto le coperte, quando il 27enne era in intimità con lei . Senza farsi troppi scrupoli tira in ballo anche Belen , da cui l'ex ... Gf Vip 7, Oriana Marzoli sbugiarda Antonino Spinalbese Per Giaele questa mattina la giornata inizia un po’ a rilento e, dopo essersi goduta una lenta colazione, si apparta in giardino con la sua compagna Micol per scambiare un po’ di opinioni in merito al ...Nella giornata di ieri, Giaele De Donà, parlando con Luca Onestini, si è lasciata andare ad un lungo sfogo riguardo al suo rapporto con Antonino Spinalbese, nato fin dalle prime settimane nella Casa ...