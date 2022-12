Thoeni | C' è talento nello sci ma manca un nuovo Tomba  

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - "In Italia c'è qualche giovane dima deve ancora emergere,, però, il". Lo dice all'AGI la leggenda vivente dello sci alpino, Gustav, uno degli sportivi di sempre più famosi d'Italia, nonchè primo atleta degli sport invernali italiani ad aver sfilato due volte con la bandiera tricolore alla cerimonia d'apertura ai Giochi olimpici., 71 anni, si racconta nei giorni dell'uscita nelle librerie del libro 'Gustav- Dentro e fuori pistà edito da Athesia-Tappeiner Verlag. Il volume ripercorre la vita e la carriera straordinaria del campionissimo di Trafoi, il paesino dell'Alto Adige ai piedi dell'Ortles e lungo la strada che porta al passo Stelvio. "Mi ha fatto piacere leggere che Russi e Klammer (grandi campioni del ...

