Scintille al “GF Vip 7” | Sarah Altobello insultata pesantemente da Attilio Romita

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nella puntata del “Grande Fratello Vip”, trasmessa lunedì 12 dicembre 2022, Alfonso Signorini ha fatto vedere cosa ha dettosu. Il giornalista ha spiegato di non ritenere la donna all’altezza delle persone che lui frequenta. Dichiarazioni che non sono sfuggite ai telespettatori, che avevano notato la vicinanza trae la donna nella Casa. E come loro Mimma Fusco, compagna del volto Rai. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Orietta Berti gaffe in diretta: pubblico sconvolto In un confessionale è stato chiesto adse sostituirebbe mai la sua fidanzata Mimma Fusco con. La risposta è stata di pessimo gusto: “Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena ...