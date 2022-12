Salvini | “5G in aereo? Meglio lavorare per connettere tutto il paese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri la Commissione Europea ha autorizzato la fruibilità del 5G in volo quindi si potrà telefonare anche in: non so come la pensiate voi ma inera l’unico momento di tranquillità e serenità in cui potevi essere non raggiungibile. Come Mit vedremo di modulare nel tempo anche questa accessibilità perenne perché il tempo è un bene prezioso”. E’ il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteoad annunciarlo nel suo intervento all’assemblea di Confesercenti. Il vicepremier osserva tuttavia che c’è una incongruenza tra questa disponibilità del segnale telefonico e il fatto che in Italia molte zone non sono connesse. “Non si può andare incontro a un 2023 dove ti raggiungo nel telefonino ina migliaia di metri altezza e rimani disconnesso come scuola, lavoro e ...