Pianeta Milan

...con l'Oscar Ben Affleck e Matt Damon ( Will Hunting - Genio ribelle ) hanno da pocola ... insieme al partner e investitore della Artists Equity Gerry Cardinale , diCapital. Citando ......05 - 20' Leao anticipato all'ultimo Leaosolo in area, ma i difensori croati recuperano e ...di Amministrazione del club dopo il passaggio delle quote di maggioranza da Elliott a: Paolo ... RedBird, lanciato un veicolo di investimento da un miliardo insieme a IMI RedBird veicolo investimento, Jeff Zucker sarà l'AD della società ed è entrato a far parte di RedBird come partner operativo ...Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha lanciato una sorta di annuncio che riguarda il mercato rossonero, passando la palla a Paolo Maldini ...