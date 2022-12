Pierre Rolland | una vita all’attacco

OA Sport

Prosegue: "Ora sta per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Se la mia vita da ciclista è finita, ho ancora molti progetti. Vi terrò aggiornati e tra poche settimane o mesi vi dirò quale sarà il ...La B&B Hotels - KTM può vantare nella sua breve storia tre partecipazioni alle ultime edizioni del Tour de France ; i migliori risultati raggiunti sono il diciottesimo posto finale dinel 2020 ed il premio della combattività vinto da Franck Bonnamour (poi ventiduesimo nella generale) nel 2021. Ciclismo: annuncia il ritiro Pierre Rolland, per lui due tappe al Tour e una al Giro Sono loro, i corridori coinvolti nell'affaire B&B, ad anmare in queste ore gli ultimi scampoli di ciclomercato. Pierre Rolland, che nei giorni scorsi aveva veementemente smentito un suo passaggio alla ...