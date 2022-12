Pd e M5S vicini all' accordo per le regionali in Lombardia | “In giornata si può chiudere”

(Di martedì 13 dicembre 2022) È sempre più vicino l’tra Pd e M5S per le prossime elezioniin. Questa mattina a Radio24 il candidato governatore già in campo, il dem Pierfrancesco Majorino, si era detto ottimista. "Siamo nel pieno del confronto con il Movimento 5 Stelle, ma è veramente una questione di pochissimi giorni, un paio al massimo e capiremo tutti noi se ci sono le condizioni per andare avanti insieme”. I confronti programmatici su cinque punti – agricoltura, ambiente, sanità, infrastrutture e lavoro – tra la delegazione dem, composta da segretario regionale Vinicio Peluffo e dal consigliere Lombardo Matteo Piloni, e quella grillina, guidata dal coordinatore regionale Dario Violi, si sono conclusi con un sostanziale. Adesso la trattativa è passata direttamente in mano al candidato Majorino. Con lui i ...

Terremoto nella Lega in Lombardia. Tre consiglieri regionalia Umberto Bossi hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier con l'intento di ... Per il capogruppo delin Regione, ...'E' chiaro che noi siamo piùa Bonaccini. Ma anche Bonaccini dice che bisogna allearsi coi 5 Stelle e quindi io credo che ci sarà una sinistra alleata coi 5 Stelle e un centro. Questo è quello che vedo come scenario'. Così ...C'è il via libera sul programma ma per i 5 stelle resta il nodo sul nome. "Se Majorino accetterà di farsi portavoce del documento programmatico non ci saranno problemi”, dice il coordinatore grillino ...Di Maio e gli altri scissionisti dovranno restituire buona parte del Tfr per non andare in causa col Movimento: la minaccia di Conte è chiara ...