Messi come Maradona | il Mondo è ai suoi piedi | domenica l’appuntamento con la storia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilintero è aidi Lionel. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, con igol decisivi e le sue strepitose giocate, ha nuovamente incantato il pianeta, trascinando la sua Argentina in finale e schiantando quasi da solo la Croazia per 3-0 nel match valevole per la prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il numero dieci dell’Albiceleste si è preso la scena in una sfida estremamente importante per lui e per tutto il suo Paese, trasformando il calcio di rigore che ha consegnato il vantaggio aie che gli ha permesso di diventare il migliore marcatore delladella sua Nazionale in un Mondiale. Oraè a quota 11 ed ha scavalcato Batistuta, fermo a 10. Dopo il gol del raddoppio firmato da Julian Alvarez a pochi minuti ...