Heinrich Heine | il poeta tedesco rivoluzionario

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 13 Dicembre 1797 a Düsseldorf nacque il. Egli è considerato lo scrittore più importante nel periodo interposto tra il Romanticismo e la Giovane Germania; quest’ultima altro non è che una scuola promuovente una cultura liberale e democratica nata sulle spoglie della rivoluzione parigina del luglio 1830. : biografia “Non chiedetemi che cosa ho, ma cosa sono”.si formò prima in una scuola privata ebraica, poi in un liceo. Purtroppo dovette lasciare la scuola senza ottenere la maturità (1814) a causa dei problemi finanziari del padre. Tra il 1816 e il 1817 fu impegnato a lavorare presso la banca di suo zio e si innamorò della figlia. In questo periodo scrisse e pubblicò le sue prime poesie in una rivista di ...