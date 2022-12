Ex Ilva | la nuova inchiesta che imbarazza l’Ispra | discordanza tra i report dell’Istituto e le reali emissioni della fabbrica ionica

Leggi su tpi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ex, la: chi sono gli indagati La procura di Taranto ha avviato unasui lavori per la messa in sicurezza degli impianti dell’ex. Tre le persone indagate. Nomi noti, che gettano imbarazzo su organi che si occupano proprio di controllare lo stato dei lavori nella. Come, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nel registro degli indagati figurano, infatti, Vincenzo Capuano, 59 anni, direttore scientifico di Arpa Puglia; Francesco Astorri, romano, di 55 anni, responsabileSezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale ...