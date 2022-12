Eni | il distretto Upstream di Ravenna festeggia 70 anni con una mostra fotografica dedicata al territorio

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Eni inaugura oggi ala“70e oltre. Ildi, la sua storia, il suo futuro” aperta al pubblico gratuitamente fino al 27 dicembre presso i Chiostri Francescani di Via Dante. Tanti gli scatti che compongono l’allestimento, in gran parte provenienti dal patrimonio dell’Archivio Storico di Eni e dall’Associazione Pionieri e Veterani Eni, per celebrare i 70dalla nascita deldi Eni: un viaggio per immagini che parte del passato, ma vuole essere di ispirazione anche per il futuro di una realtà industriale strategica per il Paese. Le foto, si legge in una nota, raccontano la trasformazione delEni di ...