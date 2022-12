Conte attacca Meloni | «Supina continuità con Draghi La pacchia è finita per lei e le sue bugie» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’intervento di Giuseppenell’Aula della Camera dei deputati, dove è in corso la discussione sulle comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio europeo del 15 dicembre, si è rivelato un durissimo attacco diretto alla presidente del Consiglio «e alle sue incoerenze». Il leader del Movimento 5 stelle ha sviluppato un parallelismo tra la campagna elettorale di Fratelli d’Italia e le azioni dell’esecutivo che adesso guida. «Non è in discussione il radicamento dell’Italia nell’Alleanza atlantica, il punto è come ci si pone: la postura dell’Italia in questi consessi. In passato lei aveva parlato, in caso di vittoria, di “un’Italia libera, forte, sovrana” – ha ricordato-. Quello che notiamo oggi è però davvero incoerente rispetto a questi proclami, notiamo un’acquiescenza alla volontà di Washington e un essere supini ...