Autonomia tecnologica? L’autarchia non funziona Parla Galtieri Cy4gate

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Stiamo assistendo a una recrudescenza dei cyber-attacchi, che si stanno diversificando per qualità, quantità e settori colpiti”. A spiegarlo a Formiche.net è Emanuele, amministratore delegato di, azienda del gruppo Elettronica che sviluppa e produce tecnologie e prodotti, sistemi e servizi per la sicurezza informatica. Negli 11 anni in cui Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) ha pubblicato il suo rapporto annuale sono stati identificati, classificati e valutati oltre 15.000 attacchi informatici gravi. Di questi oltre la metà (8.285) si sono verificati negli ultimi 4 anni e mezzo, a causa di un’accelerazione impressionante delle minacce cibernetiche. Com’è cambiata la minaccia? La minaccia è diventata sempre più subdola e i threat actor tendono a sfruttare tecniche che mirano in primis a colpire la più rilevante ...