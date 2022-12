Amalfi | turista urina sulle scale del Duomo | multato

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihannounfrancese di 32 anni sorpreso are sulla scalinata del. L’uomo era ubriaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Maltempo,travolta da un'onda anomala: stava fotografando la mareggiata insieme al marito ... L'uomo, sotto choc, è ricoverato all'ospedale 'Costa d'' Attenzione massima va posta al ...Maltempo,travolta da un'onda anomala: stava fotografando la mareggiata insieme al marito ... L'uomo, sotto choc, è ricoverato all'ospedale 'Costa d'' Tre giovani a bordo di una Fiat Panda ...StampaI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno multato un turista francese di 32anni sorpreso a urinare sulla scalinata del Duomo. L’uomo, ubriaco, è stato multato con u ...La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera. In acqua era finito anche il marito che però è stato tr ...