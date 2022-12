A Palermo è l' Arancina day | la Crusca prova a sciogliere il dilemma del ' genere'

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Alla carne o al burro, secondo tradizione. Ma la fantasia ormai rotola inarrestabile come palle di riso. Cosi' se ne hanno e se ne fanno per tutti i gusti, spinaci, ricotta, salmone, besciamella, funghi, salsiccia... cioccolato. è l'day a. Nel giorno di Santa Lucia, legato al miracolo della fine della carestia nel 1646, niente pane e pasta. Si dice, infatti, che proprio in questo giorno era giunta al porto una nave carica di grano. Tanto era affamata la popolazione, che il grano non venne usato per farne farina, ma bollito e condito solo con dell'olio. Dunque allora era davvero e giustamente festa, ma pur sempre frugale. Secoli dopo è il trionfo della gola, con l'appetito che sfrigola al ritmo dell'olio che accoglie queste ghiottonerie per friggerle prima di essere consumate. Regina indiscussa dello street food palermitano, ...

