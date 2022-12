Roma | Karsdorp rinvia il faccia a faccia e chiede la cessione | la situazione

Commenta per primo La Juventus continua a monitorare gli sviluppi legati al futuro di Rick. Nella giornata di oggi l'esterno olandese avrà un confronto con la società per capire cosa fare, con i bianconeri sempre lì, alla finestra.Si rivede Ricka Trigoria, dopo settimane turbolente nel rapporto tra il terzino olandese e la. L'ex Feyenoord risponde quindi alla convocazione, dopo non essersi presentato alla ripresa degli ...Multa in arrivo per il terzino olandese che dopo gli screzi con Mourinho non vuole andare in ritiro in Portogallo: dovrà presentarsi per rispondere alla convocazione ...Si rivede Rick Karsdorp a Trigoria, dopo settimane turbolente nel rapporto tra il terzino olandese e la Roma. L’ex Feyenoord risponde quindi alla convocazione, dopo non essersi presentato alla ripresa ...