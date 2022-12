Piazza Fontana | Mattarella | terribili prove ma eversori sconfitti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della strage di, ha ricordato, in una dichiarazione, che "sono trascorsi 53 anni dal feroce attentato ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di, ha ricordato, in una dichiarazione, che "sono trascorsi 53 anni dal feroce attentato che provocò nel cuore di Milano morti e sofferenze, sconvolgendo la coscienza del popolo italiano, ...Con scope e sacchetti hanno raccolte bottiglie e cartacce, i giochi pirotecnici utilizzati e hanno pulito laal centro della. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quello dei ...Roma, 12 dic. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Piazza Fontana, ha ricordato, in una dichiarazione, che "sono trascorsi 53 ...(ANSA) - LA SPEZIA, 12 DIC - Prima la festa e poi la pulizia della piazza. Succede alla Spezia e protagonisti sono stati i tifosi del Marocco, che si sono radunati in Piazza Garibaldi per celebrare la ...