Napoli | probabile amichevole con il Lille prima di Natale CorSport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La tournée delin Turchia si è conclusa ieri, con il 3-1 al Crystal Palace. La squadra è tornata subito in città. Il prossimo appuntamento è con il Villarreal, sabato 17 dicembre al Maradona. Il club di De Laurentiis dovrebbe organizzare poi un’altradella fine dell’anno. Il Corriere dello Sport scrive che èche sia contro il. Notizia data anche da Sky Sport ieri sera, dopo l’in Turchia. Il quotidiano sportivo scrive: “E il 21 o il 22,ma non ancora certo, partitina per staccarsi dal 2022 con ile proiettarsi completamente verso l’Inter e tutto ciò che poi arriverà”. Intanto, ilsi riposerà un paio di giorni dopo l’esperienza turca,di ...

Laproposta delper Zaniolo Ilnella prossima estate potrebbe avere come obiettivo di mercato Nicolò Zaniolo , il quale potrebbe lasciare la Roma se non dovesse rinnovare il ...... scopriremo che la Petrone avrà preso la decisione di non tornare aper Natale. Chiara ...ma metterà comunque il Cammarota in difficoltà Siamo propensi a pensare che l'opzione piùsia ...Meteo Napoli 3 giorni Lunedì 12 Dicembre ... Nel dettaglio: pioggia moderata o forte al mattino, probabile temporale al pomeriggio, pioggia di debole intensità alla sera. Durante la giornata si ...ovvero quando sembra probabile la partenza di Hirving Lozano, il quale avrebbe già fatto sapere di non voler rinegoziare l’attuale ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione. Per questo motivo le ...