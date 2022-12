MAC x Whitney Houston | l’omaggio alla diva che ameremo per sempre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Courtesy of Mac Cosmetics Un’artista senza tempo, star della scena pop e R&B del XX secolo:Huston ha saputo incantare il mondo con la sua splendida voce. Nota per hit come I Will Always Love You e I Wanna Dance With Somebody, The Voice era anche un’amante della bellezza: «Mia mamma mi ha insegnato a cercare la bellezza ovunque, soprattutto nei sorrisi». Ed è propriodonna dietro il mito, che MAC ha dedicato una collezione make up in edizione limitata.che amava prendersi cura di sé e ai prodotti più amati da Tippy. «stata una grande sostenitrice delle donne e della loro bellezza, nelle occasioni speciali come nella vita di tutti i giorni», ha ricordato Pat, esecutore testamentario della ...

...30 Animazioni per le vie del centro storico 23 - Teatro Impero, ore 21:30 Concerto tributo... Sollima, ore 21:00 Canzoni quasi poesie, presentazione disco e concerto di Michele Pantaleo () ...La palette di ombretti della collezione make - updedicata aHouston è caratterizzata da colori neutri: dal beige al nero, fino ad arrivare al marrone. Matte o metallizzati, sono pensati ...2022 marked the 10-year anniversary of Whitney Houston’s death, and her estate has celebrated her legacy in a major way. With several news projects expanding the brand, one of which included a highly ...Watch and follow live as the 36th annual Alabama-Mississippi All-Star Football Classic kicks off at South Alabama's Hancock Whitney Stadium ...