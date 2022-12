Wired Italia

In tutto questo, in Canada se la prendono con la Epic Games, creatrice di, perché fa vivere i ragazzi dentroChe sarebbe peggio dell'eroina Ma magari l'umanità, anziché uccidersi ...Dopo tre anni di schermaglie legali un giudice del Canada ha accolto una class action portata avanti da tre genitori che hanno accusato il videogioco "" di aver creato dipendenza nei loro ... Fortnite, la causa contro Tre coppie di genitori del Canada, nello Stato del Quebec, hanno fatto causa a Fortnite per i danni che il videogioco avrebbe provocato ai figli: una dipendenza tossica come una droga, sostengono. O c ...A detta dei genitori – come riporta un interessante articolo pubblicato sul ‘Corriere della Sera’ – i figli hanno smesso di mangiare, dormire e lavarsi perché troppo presi da Fortnite. E avrebbero spe ...