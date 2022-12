Croazia | Perisic | «Non ho avuto contatti con Lautaro Martinez…»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ivan, esterno della, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale con l’Argentina Ivan, esterno della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Se hoconMartinez? Durante la fase a gironi ci siamo sentiti, ora no. Ho presente che gli argentini hanno grande voglia di giocare per la loro Nazionale, la stessa cosa per Romero che è il mio attuale compagno al Tottenham». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È il giorno della vigilia della prima semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar . Di fronte ci saranno Argentina e, in una partita in cui Ivanpotrà trovarsi di fronte Lautaro Martinez , con cui ha giocato insieme all' Inter . L'esterno croato, al Tottenham da pochi mesi, ne ha parlato in ...(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric,. Argentina -: chi va in finale ArgentinaView Results Loading ...Il difensore gioca allo Zenit di San Pietroburgo (e ne va fiero). Voleva la Nazionale di Putin al Mondiale in Qatar ...Argentina-Croazia è una semifinale dei Mondiali 2022 e si gioca martedì alle ore 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.