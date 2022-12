Claudio Campiti | la casa | il figlio morto e il giallo della pistola

Leggi su sabinaonline

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Marco Chiaretti e Andrea Cannizzaroha ucciso tre persone ieri mattina a Roma (LEGGI LA NOTIZIA), in zona Fidene, durante lo svolgimento di una riunione del Consorzio Valleverde. Proprietario di unanel Consorzio Vallaverde, frazione di Stipes, comune di Ascrea,aveva seri problemi economici. L’uomo viveva in questasenza fogna, acqua e luce. «Pretendeva – racconta il sindaco di Rocca Stefano Micheli all’ANSA – di rendere abitabile lo scantinato di un palazzo in costruzione di cui c’era solo lo scheletro. Non si poteva fare, ma lui ci viveva.» Mancava l’allaccio alle fognature, e il Comune di Ascrea, dice il sindaco Riccardo Nini, aveva anche provato ad aiutarlo con dei fondi. Ma i soldi sono tornati in Municipio. Il dolore di ...