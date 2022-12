Mosca | aumentiamo produzione armi potenti contro Occidente

Agenzia ANSA

La Russia sta incrementando la produzione delle sue armi più potenti, anche basate su nuovi principi fisici, per contrastare i Paesi occidentali: lo scrive oggi su Telegram il vice capo del Consiglio. Bombardamenti di Kiev su Melitopol città in mano russa, chiave per la difesa del settore meridionale. A Odessa un milione e mezzo di persone senza elettricità.