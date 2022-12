Milan | Tomori | «Ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Fikayo, difensore del, ha parlato dal ritiro a Dubai in vista della ripresa del campionato di Serie A Fikayo, difensore del, ha parlato aTv. PAROLE – «È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Siamo felici eper allenarci. Il tempo è diverso dao. Siamo felici diqui. Siamo un po’ stanchi, ma felici. Mi sono rilassato. Questa stagione è così. Oraper le prossime partite. Non vedo l’ora di giocare laa Salerno. Oggi abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e alcuni giocatori dal Mondiale. Siamoed eccitati. È giusto aver avuto tempo di ...

Calciomercato.com

Commenta per primo, difensore del, ha rilasciato un'intervista MilanTv dal ritiro a Doha: 'È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Siamo felici e pronti per allenarci. Il tempo è diverso da ......ritiro dela Dubai, in programma dall'11 al 20 dicembre. Si riporta di seguito la lista dei convocati dei rossoneri: Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal. Difensori: Kjaer,, ... Milan, Tomori: 'Giusto avere tempo per recuperare. Contro Arsenal e Liverpool il miglior modo per prepararci' Finite le vacanze dopo la prima parte della stagione, il Milan ha cominciato la preparazione in vista della ripresa del campionato a gennaio. I rossoneri ...Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV nel primo giorno di ritiro a Dubai. Quali sono le tue prime sensazioni di questa ripartenza "È ...