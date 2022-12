Mazzette dal Qatar | Gentiloni | “Se corruzione confermata sarebbe gravissimo Giusto aprire un dibattito”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lo scandalo che sta travolgendo l’Eurocamera, con la notizia della perquisizione di un altro deputato e la convalida del fermo della vicepresidente Kaili nell’ambito di un’inchiesta per, ha generato una serie di commenti e dichiarazioni di condanna sull’indagine della procura di Bruxelles che ipotizza il pagamento di denaro a lobbysti ed europarlamentari per fare buona pubblicità al, paese che ospita i Mondiali di calcio. “Il Parlamento europeo e la presidente Metsola stanno collaborando attivamente e pienamente con le autorità di giudiziarie – ha sottolineato Juri Laas, portavoce della presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola – per favorire il corso della giustizia”. Gli investigatori durante le perquisizioni hanno trovato anche sacchi di denaro come nel caso della Kaili, circostanza che ha portato al suo fermo nonostante ...

Secondo le indagini, sarebberopagateQatar per influenzare la reputazione del Paese in Europa. Lo Stato del Golfo ha intanto respinto 'categoricamente qualsiasi tentativo di associarlo ...Il caso dello scandalo all' Europarlamento con un giro di presunteper sostenere il Qatar soprattutto sul fronte dei diritti umani agita e non poco il mondo ...sulla sinistra che ormai25 ...Due italiani, arrestati dalla polizia belga per corruzione ... ancora credevamo abitasse l’ideale più alto. E vederlo sporco di mazzette, ci mette in crisi profonda. I deputati europei sono pagati ...Tra gli indagati il segretario di No Peace Without Justice, organizzazione fondata dalla ex ministro. Che ora dice: “Panzeri Non mi ricordo di lui” È coinvolta anche la ong No Peace Without Justice ...