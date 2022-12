Martina Salvucci morta a 21 anni a Latina | con l' auto contro un palo in via Riserva Nuova

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È purtroppo deceduta nella notte, al Goretti di, la 21enne di Aprilia coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via. Le sue condizioni di ...

È purtroppo deceduta nella notte, al Goretti di Latina ,, la 21enne di Aprilia coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Riserva Nuova. Le sue condizioni di salute, apparse subito gravissime, sono peggiorate nelle ...Erano da poco passate le 7 e 30 quando la giovane,, ha perso il controllo della sua Fiat 600 finendo per schiantarsi contro il muro di cinta di una abitazione. Stando a una prima ...Non ce l'ha fatta Martina Salvucci, la ragazza di 21 anni rimasta vittima di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, 8 dicembre, ad Aprilia, nel basso Lazio. Come riporta LatinaToday, la 21enne ...È purtroppo deceduta nella notte, al Goretti di Latina, Martina Salvucci, la 21enne di Aprilia coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Riserva Nuova. Le ...