Georgina Rodriguez in Qatar con addosso quasi 2 milioni di euro di gioielli

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I Mondiali di calcio 2022 ripartono oggi con i quarti di finale. Dopo due giornate di pausa i calciatori tornano in campo per sfidare gli avversari a caccia dei pass per le semifinali della rassegna iridata. In questi giorni si è parlato tanto di Cristiano Ronaldo e del rapporto con la Nazionale ed il suo ct. Ieri l’attaccante portoghese ha smentito le voci di un addio alla Nazionale durante il Mondiale e intanto a finire sotto i riflettori è anche la sua dolce metà., infatti, è arrivata inper la fase finale della rassegna iridata e ha assistito dal vivo, allo stadio, all’ultima partita del Portogallo, vinta contro la Svizzera. La modella non è passata inosservata per il suo outfit: la compagna di Cristiano Ronaldo ha indossatodal valore di 1.850.056,45, secondo ...