Felice – Roma

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Via Mastro Giorgio, 29 – 00153Tel. 06/5746800 Sito Internet: www.atestaccio.it Tipologia:na Prezzi: antipasti 9/11€, primi 12/14€, secondi 14/24€, dessert 7/8€ Chiusura: mai OFFERTA Confermiamo la nostra impressione per questo locale che sembra aver sacrificato un po’ della sincerità di quell’osteria che fu per puntare a diventare un locale moderno e di tendenza. L’esperienza pecca così di un insieme di tentativi di restituire al cliente l’esperienzana Doc, che risulta nel complesso forzata, a partire dall’eccessiva suddivisione del menù per ogni giorno della settimana, fino ad arrivare alla tradizionale arte della mantecatura della pasta nel piatto, che all’atto pratico diventa però poco più che un orpello. La qualità del cibo è comunque nella media delle osterie ...

