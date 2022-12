Lo Speciale

Il francese del team Groupama - FDJ sarà al via della prossima corsa rosa. PARIGI (FRANCIA) - Thibaut Pinot ha annunciato che sarà al via del Giro d'Italia del 2023. La corsa rosa sarà l'obiettivo ...La 106esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio, verrà presentata oggi alle 17.30 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. L'evento sarà presentato da Cristina Fantoni ... Ciclismo: Giro2023. Pinot torna in Italia dopo 5 anni » LO_SPECIALE Il francese del team Groupama-FDJ sarà al via della prossima corsa rosa.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Thibaut Pinot ha annunciato che sarà al ...Annullata la presentazione della nuova maglia rosa per il Giro d'Italia, il direttore Mauro Vegni: "Un momento che ci deve far riflettere su ciò che sta accadendo sulle strade in Italia, e avere un mo ...