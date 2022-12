(Di venerdì 9 dicembre 2022)gli F-35i super caccia. Regno Unito, Italia e Giappone hanno stretto un’alleanza “senza precedenti” nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna).dovrebbe essere operativo nel 2035, con l’avvio della fase di sviluppo nel 2024. Regno Unito, Italia e Giappone hanno annunciato un’alleanza per la costruzione del caccia del futuro. Sostituirà gli Eurofighter Ad annunciarlo è stato prima il premier britannico, Rishi Sunak e poi un comunicato congiunto firmato insieme a Giorgia Meloni e Fumio Kishida. “Come leader di Italia, ...

LA NOTIZIA

Perché Verini lancia una profezia che assomiglia a una chiamata alleper i giudici vicini al ... Bisogna ricordare cheprima di diventare ministro Nordio aveva firmato i referendum di ...Ma chiarezza su cosa "La validità della leadership di Conte èsotto giudizio, ma non solo: ... Parla di periodo di "grande conformismo" e pressa l'avvocato di Volturara: "Sullein Ucraina ... Ancora armi. Dopo gli F-35 arrivano i Tempest Il presidente russo minaccia nuovamente l’Occidente con la bomba atomica e dichiara che la guerra in Ucraina potrebbe durare ancora a lungo.Una campionessa due volte medaglia d'oro alle olimpiadi, star dell'Nba femminile, considerata la più grande cestista di tutti i tempi, in cambio di un noto trafficante d'armi attivo sulla scena intern ...