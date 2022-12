Time incorona Zelensky “persona dell’anno” 2022

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyre lo "spirito dell'Ucraina" sono state nominate "persone dell'anno" dalla rivista statunitense. Il direttore, Edward Felsenthal, ha definito la scelta di quest'anno "la più netta che si ricordi". Spiegando che dopo aver assunto la "fatidica" decisione di rimanere a Kiev dopo l'invasione russa, "la sua offensiva mediatica ha spostato il sistema geopolitico, innescando un'ondata di iniziative globali: Volodymyr- si legge nelle motivazioni - ha galvanizzato il mondo in un modo che non si vedeva da decenni".Nel conferirgli il riconoscimento, la rivista ricorda come "dal suo primo post su Instagram il 25 febbraio scorso, in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi pronunciati a distanza davanti a parlamenti, alla Banca ...

le donne iraniane 'eroi dell'anno' 2022, simbolo di coraggio e libertà La rivista americanale donne iraniane eroi dell'anno 2022 . 'Le giovani donne iraniane sono in ...