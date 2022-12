Shawn Michaels | ”X-Pac potrebbe anche avere qualche match a NXT”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sean Waltman, per tutti semplicemente X-Pac, è uno dei talenti più sottovalutati degli anni novanta: l’ex membro della D-X ha esordito come 1-2-3 Kid e si è subito fatto notare per le sue grandi capacità. Adesso l’ex wrestler lavora nel circuito indipendente e sta vivendo una seconda giovinezza, ma il suo legame con la WWE resta molto forte, visto che al comando del main roster c’è ora Triple H, mentre a NXT èa dirigere le operazioni. Proprio quest’ultimo ha parlato della possibilità di rivedere X-Pac su un ring della WWE. Le parole di HBK, durante una conferenza pre-NXT Deadline, ha parlato di Waltman e della grande forma in cui versa nell’ultimo periodo:“So che sta lottando qua e là e devo ammettere che è in una forma smagliante, la sua forma migliore negli ultimi anni. E’ fantastico.”Più in ...

