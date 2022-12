Report clinico allenamento 6 dicembre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Oggi pomeriggio a Boccadifalco Davide Bettella, Edoardo Lancini ed Ales Mateju hanno svolto un lavoro differenziato programmato. Roberto Crivello, a scopo precauzionale, ha terminato in anticipo la seduta a causa di un affaticamento muscolare. Terapie, infine, per Alessio Buttaro e Masimiliano Doda. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto quanto segue: Questa mattina a Boccadifalco Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie.