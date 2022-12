Mattarella | Meloni e von der Leyen alla Scala | così la mondanità aiuta la politica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Martedì il Capo dello Stato, intervenendo al Festival delle Regioni a Monza, tra le altre situazioni passate al vaglio non ha mancato di affrontare il problema delle scadenze del Governo, quindi del Paese, di fine anno. È andata. Il Primo Cittadino non ha esitato a complimentarsi con i presidenti delle Regioni per l’opera meritoria (?) di collaborazione che, almeno nelle loro buone intenzioni, nell’ultimo triennio hanno cercato di offrire allo Stato e, va da sé, alle loro popolazioni. Che i risultati siano stati adeguati oppure meno, le conclusioni saranno tratte in altri tempi e in altre sedi. Il suo autorevole beneplacito alle autonomie differenziate è giunto liberatorio per i convenuti, e ha offerto al Presidente della Repubblica l’ aggancio per sottolineareplatea che l’operazione comporterà onori e oneri. Avendo voluto ...