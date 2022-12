(Di giovedì 8 dicembre 2022) Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha confermato ildiLamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite e oggi, quattro giorni dopo,Bellavia ha voluto dire la sua. Il conduttore di Bim Bum Bam si è detto “contrario e”, ma anche “allibito e incredulo” di questa scelta e che “valuterà il da farsi”. Anche se – per dovere di cronaca – devo sottolineare che quando è successo lui era lì seduto in studio e non ha alzato un dito a riguardo. Ma tant’è. Dopo quattro giorni presi per pensare ha sbottato. “dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata?dinei confronti di tanti. Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e” ha scritto su Twitter. “Io ...

Marco contro il rientro di Ginevra al GFVip: "Deluso, mancanza di rispetto" A pochi giorni dal rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia rende noto il suo sconcerto: "Sono deluso e ...