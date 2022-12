Indossato sopra il body en pendant | rende interessante ogni look anche nella stagione fredda

Leggi su amica

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Difficile pensare che due pezzi comee corsetto che, solitamente, stanno sotto gli abiti, possano invece svoltare ilindossati in bella vista. È quello che succede sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Versace. E che può essere facilmente replicabile da chiunquein versione non griffata. L’outfit di sfilata è infatti un mix di capi che si trovano un po’ in tutti gli armadi e che assemblati insieme possono risultare più interessanti e contemporanei. Mix di pezzi basic che insieme creano unesplosivo sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Versace. Strati e colori scelti ad arte Il primo consiglio da seguire è sceglieree corsetto nello stesso colore. Può essere una sfumatura nude come nel caso di Versace oppure un nero o persino un colore acceso. L’idea è quella di ...